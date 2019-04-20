Армия и оружие

Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под ДонецкомREGNUM 13:31

Украинский снайпер обстрелял под Донецком сотрудников съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Коммерсантъ14:31

Съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в ДНР

RT на русском12:54

Снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком

Газета.Ru13:19

В ДНР сообщили, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел под Донецком

ТАСС13:13

Прицельный огонь: украинский снайпер атаковал журналистов ВГТРК

Вести.Ru12:55

В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК

РБК14:27

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

РИА Новости12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Обновлено в 15:13
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе

По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня

Обновлено в 04:16
Путешествия

"Приятного вам полета!" Это не дежурная фраза, а перспективный бизнес

Многие крупные авиаперевозчики развивают бизнес на сопутствующих услугах, но в России он особенно перспективен.
Обновлено в 16:37
Здоровье

Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей

Максим Забелин прокомментировал в социальных сетях сокращение заместителей главных врачей в больницах республики.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериале

Московский «Локомотив» анонсировал матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в стиле сериала «Молодой папа».
Обновлено в 09:31
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Обновлено в 16:02
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Общество

Программы получения гражданства за инвестиции стран Карибского бассейна не дают чрезмерных налоговых льгот

В своем докладе независимая фирма изучила, какие преимущества, если таковые имеются, можно извлечь, став не только гражданином, но и налоговым резидентом любой из трех карибских юрисдикций, предлагающих инвестиционные программы получения паспортов, и пришла к такому выводу: «Это не создает чрезмерных налоговых льгот».
Обновлено в 15:47
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено в 10:36
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Происшествия

Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»

Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии

Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное