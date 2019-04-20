Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в ДонбассеРИА Новости 12:43
Огонь открыли с направления Авдеевки, которая находится под контролем Киева. В это время съемочная группа ВГТРК готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак на территории ДНР.
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Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Обновлено в 15:59
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Хоккей
Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»
"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Политика
Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Мэй: Британия будет отстаивать право каждого на свободное вероисповедание
Мэй отметила, что многие христиане подвергаются гонениям по всему миру и сталкиваются с «серьёзной опасностью» только потому, что следуют своей вере.
Обновлено в 19:21
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Авто
Как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта
Как известно, двигатели подавляющего большинства современных автомобилей оснащены гидрокомпенсаторами клапанов.
Обновлено в 15:14
Футбол
Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Транспорт
В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права
В ГИБДД намерены изменить порядок приёма теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 08:27
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек
Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Со слов Кедми, американцы ошибаются, когда планируют космическую войну против Москвы. По версии политолога, Россия опережает Вашингтон.
Обновлено в 14:02
Культура
Фестиваль «Чудо света» оживил фасады ТЮЗ в Петербурге
Обновлено в 16:57
Происшествия
СК обвиняет гендиректора оператора «Пулково» в загрязнении реки Новой
Следственный комитет России предъявил обвинение в загрязнении реки Новая генеральному директору ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимиру Якушеву.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48