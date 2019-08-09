Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкоматLenta.ru 07:33
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Судя по фотографии документа, повестка адресована некоему Марию Владимировичу Цветкову.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
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