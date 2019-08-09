Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Судя по фотографии документа, повестка адресована некоему Марию Владимировичу Цветкову.

Происшествия Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.

Политика Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

Хоккей «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на Кубке президента Казахстана Ак Барс нанес поражение Нефтехимику (5:1) в матче Кубка президента республики Казахстан в Астане.

Финансы ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество Названа зарплата российских космонавтов Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.

Политика «Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.

Общество СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Кино Стали известны победители кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге Напомним, что XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходил со 2 по 8 августа в Выборге.

Происшествия Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 кг За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Экономика Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса» По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.

Происшествия Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.

Общество На Китай обрушится супертайфун «Лекима» Предположительно, супертайфун «Лекима» ударит по побережью Чжэцзян в субботу, 10 августа.

Политика Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Общество В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.