Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкоматLenta.ru 07:33
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Судя по фотографии документа, повестка адресована некоему Марию Владимировичу Цветкову.
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Футбол
Капитан «Зенита» оценил старания новичка Малкома
Защитник и капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович рассказал журналистам о своих впечатлениях от игры новичка команды 22-летнего бразильца Малкома, который неделю назад официально перебрался в Петербург из «Барселоны».
Обновлено в 03:12
Авто
Определен рейтинг самых популярных внедорожников дороже 5 млн рублей
Обновлено вчера в 12:23
Здоровье
Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 00:15
Политика
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика
В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД
Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
ВСУ нацелились на тонкий перешеек от фронта до границы с Россией, — мнение
От планов в ВСУ, видимо, не отказались.
Обновлено в 11:33
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Футбол
Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения
Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
Обновлено в 13:25
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:00
Спорт
Шипулин раскритиковал руководство СБР
Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.
Обновлено в 12:37
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк признался, что жена ему милее без макияжа
Американская актриса Джессика Бил, которая является женой известного певца Джастина Тимберлейка, опубликовала в Instagram фото без макияжа.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare может появиться режим королевской битвы
Инсайдер LongSensation сообщил, что в Call of Duty: Modern Warfare появится режим королевской битвы.
Обновлено в 10:47
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Huawei представила собственную альтернативу Android
Huawei представила операционную систему Harmony OS, которую можно использовать на любом типе устройств, включая смартфоны, носимые устройства, компьютеры, бортовые компьютеры автомобилей и «умные» колонки.
Обновлено в 05:06
Политика
ЦИК отказал Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 11:00
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Общество
Четверть несовершеннолетних детей в России живут за чертой бедности
Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности — единственного исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности среди детей в России В России 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено 07 августа в 15:47
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Кино
Философия Амели: почему Одри Тоту не афиширует свою жизнь
Обновлено в 13:15
Культура
Lego выпустит набор к 25-летию сериала «Друзья»
Компания Lego выпустит конструктор, посвященный сериалу «Друзья». Об этом сообщается на сайте производителя.
Обновлено в 03:01