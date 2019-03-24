Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишиныNews.ru 09:39

Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.

Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины

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