Политика

Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишиныNews.ru 09:39

Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине в «день тишины» перед выборами покажут программы с Зеленским

Известия15:29

Телеканал оправдал появление Зеленского в день тишины на ТВ

News.ru12:51

Канал Коломойского объяснил показ проектов Зеленского в «день тишины»

Газета.Ru14:32

В день тишины Зеленского покажут не как кандидата

Вести.Ru12:58

Двойное амплуа Зеленского. Украинский канал прокомментировал показ проектов кандидата в день тишины

Телеканал 360°15:53

Телеканал «1+1» в день тишины будет транслировать программы с участием Зеленского

ТАСС10:13

Программы с участием Зеленского будут транслироваться на ТВ в «день тишины» на Украине

РЕН ТВ10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Спорт

Загитова впервые упала на чемпионате мира

Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол

Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

Обновлено в 12:12
Политика

Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена

Обновлено в 04:07
Политика

Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявления

Обновлено в 07:32
Экономика

Три в одном: экологические платежи могут объединить в новом фонде

Новый фонд — экологический — предложило создать Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 17:01
Здоровье

У большинства людей в момент смерти нет боли и тяжелых симптомов

Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли.
Обновлено в 11:31
Хоккей

«Айлендерс» победил «Аризону» в юбилейном матче Троца

«Нью-Йорк Алендерс» обыграл «Аризону Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 18:00
Политика

Кабмин Британии собрался на экстренное совещание из-за Brexit

На фоне кризиса в правительстве из-за сложного Brexit премьер Британии Тереза Мэй созвала министров на экстренное совещание, передает Reuters.
Обновлено в 15:28
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Футбол

Словения и Северная Македония сыграли вничью

Ранее словенцы сыграли вничью со сборной Израиля.
Обновлено в 17:44
Политика

Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»

Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

После официального развода Марат Башаров продолжает жить с женой

На днях журналисты позвонили актеру домой, чтобы расспросить о разводе, но Башаров вдруг заявил, что он ничего об этом не знает. — заявил актер передаче «Ты не поверишь!».
Обновлено в 07:18
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Бывший шурин Дэвида Бекхэма пытался покончить с собой

Поначалу Крис пытался договориться и урегулировать конфликт мирным путем, но, когда это не получилось, впал в отчаяние и депрессию.
Обновлено в 16:30
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Здоровье

На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи

Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено в 18:28
Происшествия

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо

12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой

В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Культура

Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера

Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Политика

Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда

Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.
Обновлено в 12:44
Происшествия

«Зимняя вишня» набрала 800 томов

В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
Обновлено в 15:27
Футбол

В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина

Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа

В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное