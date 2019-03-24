Политика
Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишиныNews.ru 09:39
Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
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Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Обновлено в 12:12
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено в 04:07
Политика
Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявления
Обновлено в 07:32
Экономика
Три в одном: экологические платежи могут объединить в новом фонде
Новый фонд — экологический — предложило создать Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 17:01
Здоровье
У большинства людей в момент смерти нет боли и тяжелых симптомов
Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли.
Обновлено в 11:31
Хоккей
«Айлендерс» победил «Аризону» в юбилейном матче Троца
«Нью-Йорк Алендерс» обыграл «Аризону Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 18:00
Политика
Кабмин Британии собрался на экстренное совещание из-за Brexit
На фоне кризиса в правительстве из-за сложного Brexit премьер Британии Тереза Мэй созвала министров на экстренное совещание, передает Reuters.
Обновлено в 15:28
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Футбол
Словения и Северная Македония сыграли вничью
Ранее словенцы сыграли вничью со сборной Израиля.
Обновлено в 17:44
Политика
Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»
Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
После официального развода Марат Башаров продолжает жить с женой
На днях журналисты позвонили актеру домой, чтобы расспросить о разводе, но Башаров вдруг заявил, что он ничего об этом не знает. — заявил актер передаче «Ты не поверишь!».
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Бывший шурин Дэвида Бекхэма пытался покончить с собой
Поначалу Крис пытался договориться и урегулировать конфликт мирным путем, но, когда это не получилось, впал в отчаяние и депрессию.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Здоровье
На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи
Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено в 18:28
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо
12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Культура
Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера
Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Политика
Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда
Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.
Обновлено в 12:44
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
Обновлено в 15:27
Футбол
В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина
Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30