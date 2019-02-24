Журналистка проекта RT Redfish ранена в ВенесуэлеФАН 09:28

с чего всё началось

Освещавшая столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии журналистка проекта телеканала RT Redfish была ранена на акции протеста, сообщает в воскресенье RT в своем Telegram-канале. Как уточняется в сообщении, журналистка рассказала, что на нее наехал автомобиль оппозиционных активистов.

Музыка Права на песню Maruv для «Евровидения» оказались у компании из России Права на песню «Siren Song», с которой певица Maruv планирует представить Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Политика ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты выборов в парламент Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Политика Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом 24 февраля сообщила миграционная служба Колумбии.

Происшествия Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.

Политика Глава ГИБДД назвал срок введения электронных прав в России Введение электронных прав в России может произойти уже в 2020 году.

Общество Адвокат фигуранта дела экс-губернатора Хорошавина заявил о самоотводе Рассмотрение началось спустя две недели после перерыва, объявленного из-за госпитализации еще одного фигуранта дела — бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина.

Политика Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.

Политика Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Политика Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.

Политика Орешкин не исключил продления надзорных каникул для бизнеса Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что надзорные каникулы для российского бизнеса могут быть продлены.

Экономика Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на $2,5 млрд столкнулась с неожиданными сложностями.

Политика Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму По словам адвоката, опасность поведения Виталия Милонова в отношении группы «Ленинград» состоит в подрыве авторитета депутатов Госдумы как профессионалов, которые строго соблюдают требования законодательства и служат примером для граждан страны в вопросе соблюдения норм этики и права.

Футбол Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".

Происшествия В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.

Шоу-бизнес Знаменитости начали прибывать на церемонию вручения премии «Оскар» Звезды мирового шоу-бизнеса в воскресенье начали прибывать в театр Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где в ближайшие часы пройдет 91-я церемония вручения премии "Оскар", которая считается самой престижной в мире кинематографа.

Театры Театр Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового Советский и российский актер Василий Лановой не смог 24 февраля выступить в спектакле «Посвящение Еве» Театра Вахтангова из-за проблем со здоровьем.

Общество Екатеринбург вошел в тройку самых театральных городов России Екатеринбург вошел в рейтинг городов России с самыми лучшими и популярными театрами у горожан и туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Происшествия На юге США разбился грузовой Boeing Грузовой самолет авиакомпании Atlas Air потерпел крушение недалеко от города Анауак на юго-востоке американского штата Техас, на борту находились три человека, сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на шерифа округа.

Армия и оружие Истребитель F-35 ВВС Израиля уничтожил радар в Сирии Согласно информации представленной российским изданием «Российская газета», Военно-воздушные силы Израиля задействовали свои истребители пятого поколения F-35i для нанесения ударов по территории Сирии.

Происшествия Кит умер посреди бразильского леса и озадачил местных жителей В бразильском лесу на побережье острова Маражо в штате Пара обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.

Политика Запашный отреагировал на скандальное высказывание Серебрякова о России Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отреагировал на скандальное высказывание эмигрировавшего в Канаду российского актера Алексея Серебрякова.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку вблизи Крыма Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Армия и оружие Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27 МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.