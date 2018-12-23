Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане
Российская газета
05:47

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения. Подтверждающие фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Facebook.
Российская газета05:47

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Порошенко пристыдили за гуляния в ресторане во время военного положения

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На Украине журналистка пристыдила Порошенко за отдых в элитном ресторане

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ФАНвчера в 20:16
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
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Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон, усиливающий социальную защиту для участников украинских националистических организаций, в том числе запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), сообщается на сайте Верховной рады.
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Армия и оружие

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Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
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Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива.
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Политика

Макрон призвал Францию к единству и согласию

Президент Франции Эммануэль Макрон после очередной протестной акции "желтых жилетов" призвал установить в стране порядок и спокойствие.
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УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.
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Путин поздравил императора Японии с 85-летием

23 декабря Акихито исполняется 85 лет. День рождения императора отмечается в Японии как национальный праздник и является выходным днем.
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Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
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Сенат США не смог принять временный бюджет

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Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
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Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
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