Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с РоссиейРИА Новости вчера в 22:03
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад
Обновлено 25 июля в 05:00
Технологии
Ростех создает оборудование для раздачи Wi-Fi из-под земли
Концерн «Автоматика», входящих в Ростех, создает оборудование для раздачи Wi-Fi.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено 25 июля в 11:56
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Депутат допустил причисление к значимым ресурсам мобильных операторов
Разработчик законопроекта об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами, депутат Антон Горелкин не исключил, что действие документа может быть распространено на крупнейших операторов сотовой связи.
Обновлено вчера в 12:35
Авто
Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX
Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.
Обновлено вчера в 13:22
Культура
Мультфильм «Три кота» набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Макрон созвонился с Трампом после угроз введения санкций
Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампа после недавних сообщений о введении американской стороной санкции против Франции.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Обновлено вчера в 05:38
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 02:59
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Происшествия
Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»
Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
«Ювентус» хочет оформить трансфер Лукаку, обменяв его на Дибалу
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
На Украине объявили окончательные итоги выборов в Верховную раду
Центральная избирательная комиссия Украины обработала протоколы по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья
Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.
Обновлено вчера в 22:25