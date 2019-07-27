Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.

Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией

Политика Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Происшествия Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.

Экономика Депутат допустил причисление к значимым ресурсам мобильных операторов Разработчик законопроекта об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами, депутат Антон Горелкин не исключил, что действие документа может быть распространено на крупнейших операторов сотовой связи.

Авто Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Здоровье Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.

Политика Макрон созвонился с Трампом после угроз введения санкций Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампа после недавних сообщений о введении американской стороной санкции против Франции.

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Энергетика Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Космос Астрономы нашли умирающего двойника Солнца Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.

Происшествия Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя» Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.

Политика На Украине объявили окончательные итоги выборов в Верховную раду Центральная избирательная комиссия Украины обработала протоколы по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.

Происшествия Пять автомобилей столкнулись на МКАД На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.