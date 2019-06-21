Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасилованииГазета.Ru 13:28
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом она рассказала в статье New York Magazine. Женщина утверждает, что события произошли 25 лет назад в примерочной в одном из универмагов Нью-Йорка.
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После случившегося пострадавшая не стала обращаться в полицию, но рассказала обо всем двоим друзьям, которые подтвердили ее слова, передает New York Magazine.Российская газета20:13
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