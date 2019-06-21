Журналистка обвинила Трампа в изнасилованииГазета.Ru 13:28

с чего всё началось

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом она рассказала в статье New York Magazine. Женщина утверждает, что события произошли 25 лет назад в примерочной в одном из универмагов Нью-Йорка.

Политика Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Шоу-бизнес Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле "Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Политика Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому "На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Политика Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.

Общество "Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Политика Путин запретил авиаперелеты в Грузию Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".

Политика В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Общество Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.

Политика Организаторы акции протеста в Тбилиси призвали манифестантов разойтись Как передает РИА Новости, организаторы акции протеста в центре грузинской столице призвали манифестантов разойтись.

Общество Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».

Футбол Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне» Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.

Экономика Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.

Спорт Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице.

Экономика Половина российских семей должны банкам Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10 процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.

Футбол Каччаторе перешел из «Кьево» в «Кальяри» Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе подписал полноценный контракт с «Кальяри». Соглашение рассчитано до 2020 года.

Армия и оружие Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.