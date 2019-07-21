Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.

с чего всё началось

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом она написала в своем Telegram. Она пообщалась со спортсменами и сделала несколько фотографий с ними.

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

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