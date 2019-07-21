Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонииРБК вчера в 16:23

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом она написала в своем Telegram. Она пообщалась со спортсменами и сделала несколько фотографий с ними.
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с чего всё началось

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.
Вести.Ru07:16

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Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц

Sports.ru17:20

Директор колонии: «Взял автограф у Мамаева на карантине»

Sport24.ru09:54

Директор колонии: Кокорин и Мамаев — без Интернета, и со мной они не договорятся

Чемпионат08:58

Директор колонии взял автограф у Мамаева

Газета.Ru15:35

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Вести.Ru07:16

Мамаев - о работе в швейном цехе тюрьмы с Кокориным: «Даже здесь мы зарабатываем деньги»

Спорт-Экспресс10:20

Кокорин и Мамаев будут работать в швейном тюремном цеху с зарплатой 11 280 рублей

Матч ТВ09:54
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
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США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
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Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе

Обновлено в 07:30
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ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
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Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Политика

В Якутии сменили руководителя администрации главы и правительства

Руководителем администрации главы и правительства Якутии назначен Афанасий Владимиров, который ранее занимал пост руководителя департамента по вопросам местного самоуправления администрации.
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Политика

Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером

Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:35
Религия

Богатство и власть не помогут «узреть Бога», считает патриарх Кирилл

Обновлено в 07:20
Происшествия

ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Экономика

В России появилось мобильное приложение, которое помогает погасить микрокредит

«Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Гульден» Евгений Елизаров.
Обновлено в 21:15
Общество

Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков

В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Экономика

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес

Мама Леди Гаги прокомментировала расставание Шейк и Купера

Синтия Джерманотта — мама американской поп-исполнительницы Леди Гаги — прокомментировала расставание американского актера Бредли Купера и российской супермодели Ирины Шейк, передает «КП».
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Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб

Обновлено в 12:02
Политика

Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту

Американский президент Дональд Трамп поздравил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства за всю историю страны.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США

Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Здоровье

В Самарской области решили устроить отстрел диких кабанов

В Самарской области готовятся к эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Очаги заболевания уже зафиксировали в соседней Ульяновской области.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте

В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:58
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений между Россией и САР

Обновлено в 03:48
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
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Наука

Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено в 11:13
Общество

Охотминимум введут по максимуму

Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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