Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

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