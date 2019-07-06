Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Происшествия При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Единоборства Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239 На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.

Здоровье В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

Авто Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.

Политика В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Общество Медведев велел провести всероссийскую диспансеризацию населения Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Происшествия Миллиардера арестовали за торговлю детьми Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.

Футбол Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.

Наука Космос не повлиял на смертность космонавтов Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Политика Киев получил первую партию нефти из США В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Космос Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.

Футбол «Локомотив» выиграл Суперкубок России Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.

Политика РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок Концерт российской группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок по обоюдному решению менеджмента музыкального коллектива и принимающей стороны.

Политика Пушков отреагировал на предложение генсека НАТО по ДРСМД Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который назвал отказ Российской Федерации от ракет 9М729 условием «спасения» Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Происшествия В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.

Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.