Политика

Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в ЛондонеФАН вчера в 11:40

Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
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В Сенате Италии отношение Британии к Sputnik назвали анекдотом

Взгляд.рувчера в 17:59

Sputnik не аккредитовали на конференцию о свободе СМИ в Лондоне

Московский Комсомолецвчера в 10:31

Агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Великобритании

ТАССвчера в 15:39

Отказ в аккредитации журналисту Sputnik прокомментировали в Совфеде

News.ruвчера в 15:50

Итальянский сенатор назвал анекдотом ситуацию вокруг аккредитации Sputnik

RT на русскомвчера в 15:53

МИД Великобритании не пустил журналиста Sputnik на конференцию по свободе прессы

Вести.Ruвчера в 17:34

Корреспондента Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

РИА Новостивчера в 10:21
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Единоборства

Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239

На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Авто

Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено 05 июля в 07:23
Шоу-бизнес

Собчак допустила 8 ошибок в семи предложениях

Обновлено вчера в 20:58
Общество

Медведев велел провести всероссийскую диспансеризацию населения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено 05 июля в 23:49
Происшествия

Миллиардера арестовали за торговлю детьми

Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено вчера в 19:59
Наука

Космос не повлиял на смертность космонавтов

Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено 04 июля в 12:37
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок

Концерт российской группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок по обоюдному решению менеджмента музыкального коллектива и принимающей стороны.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Пушков отреагировал на предложение генсека НАТО по ДРСМД

Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который назвал отказ Российской Федерации от ракет 9М729 условием «спасения» Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль

В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
Обновлено вчера в 22:19
Культура

Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки

По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено 05 июля в 11:02
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Калифорнии

Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Обновлено 05 июля в 23:45
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