Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арестРБК 15:21
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает корреспондент РБК. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте журналиста.
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