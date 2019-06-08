Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницуИнтерфакс 07:45

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
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Ивана Голунова доставили на обследование в больницу

Новая газета08:32

Журналиста Голунова обследуют в 71-й больнице в Москве

РИА Новости08:20

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова доставили из ОВД в больницу

Эхо Москвы08:31

Журналиста Голунова отправили в больницу

Интерфакс07:45

Журналиста Голунова отправили в больницу

РБК08:01

Журналиста «Медузы» Голунова госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие

ТАСС08:05

Журналиста Ивана Голунова доставили в больницу

Говорит Москва07:48
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.
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Верратти заявил, что завистливые люди вставляют Неймару палки в колеса

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Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
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Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
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Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
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Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
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Ford готовит мощный пикап F-150 Raptor с Hellcat V8

Подробностей о двигателе анонимные источники пока не сообщают, однако, по мнению экспертов, если Ford хочет удержать Raptor на высоте, то 5, 2-литровый V8 с наддувом от предстоящего Mustang Shelby GT500 мощностью порядка 700 л.с. будет являться наиболее удачным выбором.
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Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

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В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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На станции метро «Невский проспект» распылили газовый баллончик

Из-за распылённого газа вестибюль № 1 станции «Невский проспект» закрыли на вход и выход на 15 минут раньше положенного времени — уже в 22:45.
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Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
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Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

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Хабиров в рамках ПМЭФ провел встречу с полпредом в ПФО Комаровым

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Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

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Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова

Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
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"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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