Происшествия
Журналиста Голунова доставили в судRT на русском 13:00
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
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с чего всё началось
Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.ТАСС11:17
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