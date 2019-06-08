Происшествия

Журналиста Голунова доставили в судRT на русском 13:00

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
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с чего всё началось

Следствие просит арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
ТАСС11:17

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Ивана Голунова доставили из больницы в суд

Snob.ru13:03

Следствие просит об аресте журналиста Голунова, его дело на особом контроле совета МВД

Росбалт11:23

Прокуратура поддержала ходатайство об аресте журналиста Голунова

ТАСС14:29

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова привезли в суд

Интерфакс13:00

В Никулинском суде Москвы проходит заседание по избранию меры пресечения Голунову

Говорит Москва14:35

Следствие просит суд арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Аргументы и Факты12:08

В Никулинском суде Москвы началось заседание по избранию меры пресечения журналисту Медузы Ивану Голунову

Эхо Москвы14:00
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Футбол

Россия разгромила Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2020

Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут

Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Технологии

Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США

Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Здоровье

«Белые ленточки» в белых халатах. В Мурманской области минздрав ищет оппозиционеров среди врачей — такова инструкция, спущенная сверху

Мурманский минздрав ищет среди врачей несистемную оппозицию.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД

В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

Банк ВТБ приобрел крупного зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», говорится в сообщении специализирующегося на анализе аграрных рынков издания «Совэкон» (есть у РБК).
Обновлено в 10:47
Футбол

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу

Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

У Зеленского назвали обстрелы мирных жителей ответной реакцией

Пресс-секретарь Зеленского привела как пример случаи, когда по ВСУ стреляют из «жилого дома, школы, садика».
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм

Ранее в субботу, 8 июня, врач из бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, рассказала, что у него обнаружены гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Анна Семенович восхитила поклонников фотографией в красном платье

Семнович выложила в Инстаграм изображение, на котором позирует в длинном платье страстного красного цвета с силуэтом русалки.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол

Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб

Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Общество

Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах

Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:40
Политика

Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в РФ

Справиться с коррупцией в России можно только путём внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, которые применяются во всём мире, заявил глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:23
Авто

Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL

В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
Обновлено в 03:45
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Экономика

В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ

Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»

"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено в 13:28
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Обновлено в 13:15
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Кино

Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала

Прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов, который командовал воинскими подразделениями на месте катастрофы в течение трех месяцев, оценил достоверность сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошло 26 апреля 1986 года.
Обновлено вчера в 20:28
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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