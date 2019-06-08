Происшествия

Журналиста Голунова доставили в судRT на русском 13:00

Ранее главный врач больницы №71 Александр Мясников заявил, что в ходе обследования Голунова серьёзных травм и переломов обнаружено не было. Голунова доставили в больницу после жалоб на плохое самочувствие. Журналист был задержан 6 июня в центре Москвы.
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с чего всё началось

Следствие просит арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
ТАСС11:17

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Голунова доставили из больницы в суд. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное

Snob.ru13:03

Журналиста Голунова доставили в суд из больницы

Московский Комсомолец13:20

В Никулинском суде Москвы началось заседание по избранию меры пресечения журналисту Медузы Ивану Голунову

Эхо Москвы14:00

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова привезли в суд

Интерфакс13:00

Журналиста «Медузы» Голунова доставили в суд

ТАСС12:52

В Никулинском суде Москвы проходит заседание по избранию меры пресечения Голунову

Говорит Москва14:35

Следствие просит суд арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Аргументы и Факты12:08
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Футбол

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Обновлено в 14:32
Политика

Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Журналиста Голунова отправили под домашний арест

Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Щелковском районе Подмосковья легкомоторный самолет совершил жесткую посадкку, сообщаетТАСС. Инцидент произошел в деревне Кормолино.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии

По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова

В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных двигателей VAG

4 место – 1.9 TDi Пожалуй, один из самых распространенных дизелей концерна VAG, который ставился на очень многие модели Audi, Volkswagen, Skoda и т.д.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено 06 июня в 21:53
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Спорт

В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

ВСУ убивают жителей Донбасса, признала пресс-секретарь Зеленского

Обновлено в 15:37
Происшествия

Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).
Обновлено в 13:58
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

В ДНР заявили, что уничтожили ответным огнем минометный расчет ВСУ

Обновлено в 15:03
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной

Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Десять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Бостона

Не менее десяти человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в метро Бостона (штате Массачусетс).
Обновлено в 16:00
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Здоровье

Жена влияет на продолжительность жизни своего мужчины

Врачи из Швеции пришли к выводу, что срок жизни представителя сильного пола напрямую зависит от его женщины.
Обновлено в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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