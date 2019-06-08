Журналиста Голунова доставили в судRT на русском 13:00

Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

с чего всё началось

Ранее главный врач больницы №71 Александр Мясников заявил, что в ходе обследования Голунова серьёзных травм и переломов обнаружено не было. Голунова доставили в больницу после жалоб на плохое самочувствие. Журналист был задержан 6 июня в центре Москвы.

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