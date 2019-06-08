Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницуРИА Новости 08:42

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения. "Он обследуется у нас в приемном отделении", — сказал сотрудник больницы.
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В МВД сообщили о госпитализации Голунова

RT на русском07:56

Врачи подозревают черепно-мозговую травму у задержанного корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова

Эхо Москвы09:31

Ивана Голунова доставили на обследование в больницу. К нему не пускают адвоката и держат в наручниках

Новая газета08:32

Журналиста Голунова отправили в больницу

РБК08:01

Журналиста Голунова отправили в больницу

Интерфакс07:45

Журналиста «Медузы» Голунова госпитализировали

ТАСС08:23

Журналиста Голунова доставили в больницу

РИА Новости08:42
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Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Общество

Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро

Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Футбол

ЦСКА чаще всех в РПЛ тестировали на допинг в 2019 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году провело игроков ЦСКА на допинг чаще, чем футболистов любого другого российского клуба.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Музыка

Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
Обновлено в 08:45
Экономика

Белоусов: Потребкредитование пока не угрожает рецессией, но нужно его «закручивать»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.
Обновлено в 07:23
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Игры

Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина

Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Муратов и Венедиктов решили поручиться за журналиста Голунова

Обновлено в 08:03
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса

По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова

Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД России.
Обновлено в 09:45
Музыка

Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено в 01:10
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Авто

«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов

Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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