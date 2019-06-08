Журналиста Голунова доставили в больницуРИА Новости 08:42

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения. "Он обследуется у нас в приемном отделении", — сказал сотрудник больницы.

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Происшествия Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.

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