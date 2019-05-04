Происшествия
Журналист попал в реанимацию после нападения в центре ЧеркассРоссийская газета 11:42
В центре украинского города Черкассы в субботу утром неизвестный мужчина напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц, сообщает пресс-служба полиции.
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