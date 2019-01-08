Политика
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил, почему президент страны Петр Порошенко на военном мероприятии в 2015 году в Новых Петровцах выглядел нетрезвым. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru11:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила юристу из РФ Наталье Весельницкой обвинения в препятствовании проведению расследования.
Обновлено в 11:18
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Политика
Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей
Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.
Обновлено в 11:06
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Политика
Пенс раскрыл детали грядущего обращения Трампа к нации
Вице-президент США Майк Пенс раскрыл детали грядущего обращения президента страны Дональда Трампа к нации.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о планах включить в «Ратник-3» роботокомплексы
Обновлено в 11:19