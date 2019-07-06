Политика

Журналист из США восхитился КрымомГазета.Ru 04:17

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым. По его словам, он сам побывал на Крымском полуострове, и ему там очень понравилось.
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Журналист из США объяснил, почему назвал Крым плодом любви Калифорнии и Ирландии

Life.ru06:14

Журналист из США призвал американцев ездить в Крым

ФАН05:33

«Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом

РИА Новости03:34

Американский журналист восхитился Крымом, назвав его «плодом любви Калифорнии и Ирландии»

iReactor04:43

Журналист из США рассказал, чем восхитил его Крым

News.ru04:25

Журналист из США восхитился Крымом

Газета.Ru04:17

«Должны увидеть больше людей с Запада»: американский журналист восхитился Крымом

РЕН ТВ04:53
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Армия и оружие

Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года

Обновлено в 05:31
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Авто

Alfa Romeo объявила цены на Giulia и Stelvio Quadrifoglio

Ограниченная серия Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Racing стала доступна у британских дилеров.
Обновлено в 03:21
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Общество

Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Политика

Ходорковский объяснил, зачем Путин встречался с папой Римским

Путин подарил папе икону святых апостолов Петра и Павла, а также диск с новым, еще не вышедшим в широкий прокат фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело – «Грех».
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Баскетбол

Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»

Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Общество

Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод

К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Происшествия

Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз

Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 04:48
Общество

Психологи поделились секретами счастья

Психологи дали советы о том, что нужно делать, чтобы быть счастливым.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке

Обновлено в 00:27
Экономика

Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Под Воронежем опрокинулся микроавтобус, есть раненые

Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Ягудин высказался об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной

Татьяна Тотьмянина перенесла четыре операции на ноге после травмы на ледовом шоу Ильи Авербуха.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Политика

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:25
Музыка

Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова

Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
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Авто

В трех городах-миллионниках иномаркам принадлежит более 80% парка

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Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Несколько человек погибли при обстреле в сирийской провинции Хама

Несколько мирных жителей были убиты, многие пострадали в результате обстрела города Сукейлабия в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
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