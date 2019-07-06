Политика
Журналист из США восхитился КрымомГазета.Ru 04:17
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым. По его словам, он сам побывал на Крымском полуострове, и ему там очень понравилось.
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Армия и оружие
Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года
Обновлено в 05:31
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Alfa Romeo объявила цены на Giulia и Stelvio Quadrifoglio
Ограниченная серия Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Racing стала доступна у британских дилеров.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Общество
Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся
За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Политика
Ходорковский объяснил, зачем Путин встречался с папой Римским
Путин подарил папе икону святых апостолов Петра и Павла, а также диск с новым, еще не вышедшим в широкий прокат фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело – «Грех».
Обновлено вчера в 12:29
Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Происшествия
Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз
Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 04:48
Общество
Психологи поделились секретами счастья
Психологи дали советы о том, что нужно делать, чтобы быть счастливым.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке
Обновлено в 00:27
Экономика
Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Под Воронежем опрокинулся микроавтобус, есть раненые
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Ягудин высказался об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной
Татьяна Тотьмянина перенесла четыре операции на ноге после травмы на ледовом шоу Ильи Авербуха.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:25
Музыка
Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова
Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Несколько человек погибли при обстреле в сирийской провинции Хама
Несколько мирных жителей были убиты, многие пострадали в результате обстрела города Сукейлабия в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57