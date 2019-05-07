Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по ИрануRT на русском 02:36

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.

Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

Авто Lada Xray Cross прошел краш-тест С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Происшествия Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10 Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Политика Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.

Политика Глава японского МИД ждет заключения мирного договора с РФ Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что от новой эпохи Рэйва ожидает возможного заключения мирного договора с Россией.

Хоккей Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

Авто Пикап Bentley продадут на аукционе Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Путешествия «Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали «Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Армия и оружие В центре Луганска заметили «Грады» Беспилотник зафиксировал пять систем «Град» в центре города 4 мая.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.

Политика Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.

Политика Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.

Политика В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.

Общество Мэрия отклонила все заявки на благоустройство «Зеленой рощи» Закупочная комиссия администрации Екатеринбурга отклонила все три заявки, поступившие на аукцион по благоустройству парка «Зеленая роща».

Экономика Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.