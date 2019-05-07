Политика

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов ИранаГазета.Ru 05:27

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение в способности США продемонстрировать свою силу с помощью авианосца, который Вашингтон собирается направить к берегам Ирана.
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Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

RT на русском02:36

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

Газета.Ru05:27

Идею отправки авианосца США к берегам Ирана посчитали бессмысленной из-за российских военных

URA.Ru05:26

Ирану предложили защититься от авианосцев США с помощью российских С-400 и Тор-М2

ФАН05:49

Немецкие СМИ назвали американские авианосцы «стотысячным блефом»

Life.ruвчера в 23:45

Авианосцы США назвали в ФРГ «стотысячетонным блефом»

News.ruвчера в 22:24

Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»

РИА Новостивчера в 21:49
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Происшествия

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Последний из выживших пассажиров «Суперджета» снял на видео работу спасателей

Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.
Обновлено в 05:34
Футбол

Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»

В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Cтрашное горе: Исаева скоропостижно умерла вслед за Началовой

Обновлено в 05:22
Политика

В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра

Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Общество

В России упростят правила признания людей инвалидами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Политика

В бундестаге назвали условия снятия санкций с России

Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Транспорт

В Волгограде набережную от речпорта продлят до Кировского района

Сегодня в ходе рабочего совещания на теплоходе губернатор заявил о необходимости продлить набережную от речпорта в сторону Кировского района.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Наука

Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу»

Исследователи недавно заявили о том, что всеми известная «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, скорее всего, была закончена лишь наполовину.
Обновлено в 03:16
Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека

В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%

Обновлено в 04:23
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Общество

Дождь пройдет перед парадом на Красной площади

Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.
Обновлено в 05:25
Путешествия

«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали

«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Футбол

Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять

Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Спорт

Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок

Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара.
Обновлено в 03:34
Хоккей

Джефф Плэтт и Николай Тимашов перешли в «Автомобилист»

На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал на протяжении трёх лет.
Обновлено в 05:22
Хоккей

Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Технологии

Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года

Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.
Обновлено в 05:08
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