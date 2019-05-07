Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов ИранаГазета.Ru 05:27
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение в способности США продемонстрировать свою силу с помощью авианосца, который Вашингтон собирается направить к берегам Ирана.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Последний из выживших пассажиров «Суперджета» снял на видео работу спасателей
Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.
Обновлено в 05:34
Футбол
Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»
В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
Обновлено в 04:35
Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Транспорт
В Волгограде набережную от речпорта продлят до Кировского района
Сегодня в ходе рабочего совещания на теплоходе губернатор заявил о необходимости продлить набережную от речпорта в сторону Кировского района.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Наука
Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу»
Исследователи недавно заявили о том, что всеми известная «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, скорее всего, была закончена лишь наполовину.
Обновлено в 03:16
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:23
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Общество
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.
Обновлено в 05:25
Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара.
Обновлено в 03:34
Хоккей
Джефф Плэтт и Николай Тимашов перешли в «Автомобилист»
На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал на протяжении трёх лет.
Обновлено в 05:22
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Технологии
Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года
Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.
Обновлено в 05:08