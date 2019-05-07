В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов ИранаГазета.Ru 05:27

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение в способности США продемонстрировать свою силу с помощью авианосца, который Вашингтон собирается направить к берегам Ирана.

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

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