Футбол
Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»Soccer.ru 00:32
Скаут лондонского "Арсенала" проследит за игрой нападающего "Аякса" Давида Нереса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом в своём "твиттере" сообщил итальянский журналист Николо Шира.
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