Футбол

Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»Soccer.ru 00:32

Ювентус — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
Скаут лондонского "Арсенала" проследит за игрой нападающего "Аякса" Давида Нереса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом в своём "твиттере" сообщил итальянский журналист Николо Шира.
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«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?

Все про Спорт ру14 апреля в 11:36
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