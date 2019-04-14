Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»Soccer.ru 00:32

Скаут лондонского "Арсенала" проследит за игрой нападающего "Аякса" Давида Нереса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом в своём "твиттере" сообщил итальянский журналист Николо Шира.

Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»

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