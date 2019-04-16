Футбол

Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»Soccer.ru 00:32

Ювентус — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
"Арсенал" действительно заинтересован в подписании Давида Нереса, который, как ожидается, будет стоить как минимум 35-40 млн евро. Скаут "канониров" прилетит в Италию, чтобы просмотреть его в матче с "Ювентусом".
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