с чего всё началось

Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев прокомментировал публикации в СМИ о том, что министерство обороны Великобритании распространило среди военных баз предупреждение якобы после его попыток проникнуть на территорию киберподразделения британской армии, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Армия и оружие Армия и оружие Иран намерен продолжить ракетные испытания Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать на это разрешение у других стран.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Пятым флотом США был найден мертвым в своей резиденции Военно-морской адмирал, ответственный за операции ВМС США на Ближнем Востоке, был найден мертвым в Бахрейне, сообщает NBC News.

Армия и оружие Армия и оружие Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.

Армия и оружие Армия и оружие Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.

Армия и оружие Армия и оружие Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР рассказали об усиленной подготовке на случай нападения ВСУ Как рассказали представители пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, в настоящий момент военнослужащие Донецкой народной республики проводят интенсивную боевую подготовку, отрабатывая и готовясь к возможному наступлению подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.

Армия и оружие Армия и оружие В Витебско-Новгородской танковой дивизии начался новый учебный год

Армия и оружие Армия и оружие Глава Минобороны Шойгу подарил фуражку девушкам-КВНщицам из Вольска Президент КВН Александр Масляков находился в зале с Шойгу. По традиции глава Минобороны РФ подарил победителям свою фуражку.

Армия и оружие Армия и оружие Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных сил новыми технологиями самообороны.