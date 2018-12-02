Армия и оружие
Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных
Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военныхГазета.Ru11:32
Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз. Съемочная группа "Первого канала" была замечена рядом с дислокацией 77-й армейской бригады, занимающейся кибербезопасностью.
Газета.Ru11:32
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с чего всё началось
Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.ТАСС07:06
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