с чего всё началось

Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз. Съемочная группа "Первого канала" была замечена рядом с дислокацией 77-й армейской бригады, занимающейся кибербезопасностью.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии Коалиция во главе с США выпустила несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Армия и оружие Армия и оружие Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин» Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии обнаружены останки десяти солдат Российской империи Поисковый отряд военной археологии «Легенда» раскопал в Латвии останки десяти солдат Российской империи, которые принимали участие в Первой мировой войне.

Армия и оружие Армия и оружие В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град» В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".

Армия и оружие Армия и оружие Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Армия и оружие Армия и оружие Имидж контрактной службы в РФ растет На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне Тело вице-адмирала обнаружили в его резиденции 1 декабря. Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Российские и армянские военные провели учения по отражению авиаударов Российские военнослужащие дежурных смен авиационной военной базы РФ и противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированной в Армении, провели совместную тренировку.

Армия и оружие Армия и оружие Сергей Шойгу подарил фуражку девушкам из Вольска Президент КВН Александр Масляков находился в зале с министром обороны. По традиции Шойгу вручил победителям свою фуражку.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.