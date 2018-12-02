с чего всё началось

Корреспондент Первого телеканала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.

Армия и оружие Армия и оружие Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град» В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".

Армия и оружие Армия и оружие В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.

Армия и оружие Армия и оружие Имидж контрактной службы в РФ растет На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне Тело вице-адмирала обнаружили в его резиденции 1 декабря. Об этом сообщает ВМС США в своем Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.

Армия и оружие Армия и оружие Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение

Армия и оружие Армия и оружие Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР ведется боевая подготовка на случай скорого наступления ВСУ Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит в настоящее время интенсивную боевую подготовку.

Армия и оружие Армия и оружие Лётные испытания ракеты для «Панциря» завершатся до конца года Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Депутат Рады жалуется на разгул украинских боевиков в Киеве В Киеве военное положение не ввели, но по украинской столице свободно гуляют вооруженные люди в камуфляже, чаще всего фейковые "ветераны АТО".

Армия и оружие Армия и оружие Бойцы ВСУ рассказали о голоде в украинской армии Бойцы одного из батальонов ВСУ рассказали о голоде в украинской армии.