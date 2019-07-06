Политика

Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о КрымеРБК 12:15

Журналист Los Angeles Times Джефф Опдайк разочарован реакцией читателей на его статью «Крым — это неожиданная красота на фоне неспокойной истории». Материал принял политическое звучание, заявил он в интервью «РИА Новости».
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Американский журналист подвергся травле за положительную статью о Крыме

РЕН ТВ13:40

LA Times: приезжайте в Крым — «плод любви Калифорнии и Ирландии»

Вести.Ru07:32

Корреспондент Los Angeles Times восхитился красотами Крымского полуострова

КП - Крым08:41

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Газета.Ru10:01

Журналист из США признался, что восхищен Крымом

URA.Ru07:45

Журналист из США рассказал, чем восхитил его Крым

News.ru04:25

Американский журналист восхитился Крымом

РИА Новости03:34
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Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Политика

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Происшествия

При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек

В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Обновлено в 18:57
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

Обновлено в 20:33
Политика

Британия выделит миллионы на борьбу с фейками

Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Политика

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Происшествия

Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне

Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Финансы

Хорватия намерена вступить в еврозону

Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Космос

Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами

Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Космос

Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетом МКС в небе

Наблюдать за МКС можно будет вечером и ночью, начиная с 8 июля, на протяжении трех недель, сообщают кировские астрономы-любители.
Обновлено в 10:00
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Футбол

«Крылья Советов» одержали первую победу на сборе в Австрии

7 июля команда проведёт заключительный матч на этом сборе — футболистам предстоит игра с «Краснодаром».
Обновлено в 14:53
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено в 19:31
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Гаджеты

Sony разрабатывает смартфон со сворачивающимся дисплеем

Обновлено в 18:35
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Политика

Россия поставила НАТО условия по ракетам

Постоянное представительство России при НАТО заявило, при каких условиях не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

Обновлено вчера в 22:30
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