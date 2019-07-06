Журналист Los Angeles Times Джефф Опдайк разочарован реакцией читателей на его статью «Крым — это неожиданная красота на фоне неспокойной истории». Материал принял политическое звучание, заявил он в интервью «РИА Новости».

Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о Крыме

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