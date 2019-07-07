Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.

Сумма трансфера составит 10,5-11 млн евро. О подписании будет объявлено на днях. «Спартак» выиграл конкуренцию за Хаджи у бельгийского «Генка» и испанской «Севильи».

Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Политика «Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии После диагностики врачи не дали позитивных прогнозов Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала журналистам, что после диагностики врачи отказались от позитивного прогноза для избитой девочки из Ингушетии, передает РИА Новости.

Футбол Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.

Политика Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Политика Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в муниципалитете Уфы На оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в чиновничьем аппарате муниципалитета Уфы.

Происшествия В Starbucks извинились за выдворение шестерых полицейских из кафе Руководству компании Starbucks пришлось извиниться за то, что сотрудник одной из ее кофеен попросил шестерых зашедших туда полицейских покинуть помещение.

Наука В Китае обнаружили древние деформированные черепа Найденные останки стали доказательством того, что люди изменяли форму своих черепов.

Происшествия На Новочеркасском проспекте выстрелили в лицо сотруднице пекарни Как рассказали в Главке, 7 июля около семи часов утра в помещении пекарни на Новочеркасском проспекте в ходе конфликта неизвестный выстрелил в лицо 34-летней сотруднице заведения, пострадавшая была госпитализирована.

Политика МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Футбол Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл» Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Политика Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Политика В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Политика В ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывает на конструктивный диалог и на полное сотрудничество с Россией после восстановления прав ее делегации.