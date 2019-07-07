Футбол

«Барселона» поборется со «Спартаком» за ХаджиГазета.Ru вчера в 23:06

Испанская "Барселона" заинтересовалась полузащитником "Вииторула" Янисом Хаджи, сообщает El Gol Digital. Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
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Мирча Луческу
Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru вчера в 15:30

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Президент "Вииторула": "Спартак" и "Барселона" хотят заполучить Хаджи, но проект каталонцев нам не интересен"

Евро-футбол.ру07:12

Сын Хаджи и «Спартак». Янис сильно рискует

Soccer.ru06:00

«Спартак» может купить игрока с очень громкой фамилией. Что известно о Янисе Хаджи

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Тайны перехода Сутормина, Хаджи и «Спартак»

Спорт-Экспресс07:28

«Барселона» была готова заплатить 15 млн евро за Хаджи, которого хочет купить «Спартак»

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СМИ: «Барселона» может перехватить хавбека, которым интересуется «Спартак»

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Попеску: к Хаджи есть интерес от «Барселоны», но этот вариант нас не интересует

Чемпионат07:28
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Политика

Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
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Анна Нетребко показала фигуру на пляже

Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено вчера в 20:00
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Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста

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Обновлено в 07:27
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 06:00
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

В Facebook украинского главы государства Владимира Зеленского было опубликовано видеообращение, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе" на переговорах в Минске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин поздравил Мицотакиса с вступлением в должность премьера Греции

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю его вступления в должность премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:54
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций

Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Политика

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Экономика

Работающим пенсионерам в августе поднимут пенсии

Российских пенсионеров, которые продолжали работать в 2018 году, ждет повышение пенсии.
Обновлено в 07:09
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации

Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские

В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа

Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре

Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.
Обновлено в 03:35
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Кремль отреагировал на идею телемоста между Россией и Украиной

В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:17
Здоровье

Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды

Врач аллерголог-иммунолог рассказала, как отличить аллергию от простуды.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Экс-кандидат на пост губернатора Кузбасса задержан за вымогательство

Как сообщалось, в 2018 году Смирнов выдвигался для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области.
Обновлено в 04:39
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Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
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Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Кстати, трудно было не заметить, что 68-летняя вдова Кобзона на фото, сделанном в студии шоу певицы Жасмин «Душевный разговор», выглядит патологически молодо.
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Янис Хаджи
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Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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