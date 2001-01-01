Футбол

Журналист: «Головин и „Монако“ потеряли полгода из-за Анри»Евро-футбол.ру 02:27

Журналист Canal+ Стефан Рено высказался о выступлении российского полузащитника Александра Головина в составе "Монако". "Монако" поторопился, когда увольнял Жардима. И да, из-за Анри и команда, и Головин потеряли полгода.
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«В „Монако“ произошла катастрофа, а Головин потерялся»: журналист оценил назначение Анри

Телеканал 360°04:55

Журналист: «Головин и „Монако“ потеряли полгода из-за Анри»

Евро-футбол.ру02:27

«Головин и „Монако“ потеряли полгода из-за Анри». Мнение журналиста Canal+

Спорт-Экспрессвчера в 22:52

Французский журналист назвал назначение Анри катастрофой для Головина и «Монако»

Свободная Пресса02:51
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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