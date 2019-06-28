Политика
Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с ПутинымRT на русском вчера в 15:41
Журналист британской газеты Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента России Владимира Путина, охарактеризовал его как спокойного человека, который «видит вас насквозь».
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«Я совершил ошибку»: британский журналист назвал Путина непростым собеседником
Телеканал 360°вчера в 14:51
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Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
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«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы
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Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Китай и США договорились возобновить торговые переговоры
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Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Общество
В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
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В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Общество
Абэ заявил, что реформа ВТО неизбежна
Реформа ВТО неизбежна, заявил премьер-министр Японии по итогам саммита G20.
Обновлено в 01:58
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400
В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Авто
В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года
С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей
Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».
Обновлено в 00:42
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Буйные локоны и пухлые губы: 75-летний Мик Джаггер показал 2-летнего сына, похожего на певца как две капли
Нынешняя возлюбленная 75-летнего Мика Джаггера редко попадается в объективы папарацци и не так часто, как хотелось бы интернет-пользователям, публикует семейные снимки.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты
Культовый дизайнер Джонатан Айв покидает Apple
Новая компания Айва называется LoveFrom, и её первым клиентом станет Apple. Айв приложил руку не только к устройствам компании из Купертино.
Обновлено 27 июня в 18:44
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00