Журналист британской газеты Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента России Владимира Путина, охарактеризовал его как спокойного человека, который «видит вас насквозь».

Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

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