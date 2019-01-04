Футбол

Журналист: «„Барселона“ согласовала условия личного контракта с Рабьо»
Soccer.ru
12:35

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Барселоне" удалось договориться с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо по условиям личного контракта.
Soccer.ru12:35

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Рабьо договорился с «Барселоной» о 5-летнем контракте с зарплатой € 10 млн в год

Чемпионат13:42

Журналист: «„Барселона“ согласовала условия личного контракта с Рабьо»

Soccer.ru12:35

Рабьо перейдет в «Барселону» летом 2019 года. Клуб и игрок согласовали условия личного контракта

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СМИ: Рабьо подпишет 5-летний контракт с «Барселоной»

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Что объединяет Де Хеа, Балотелли, Кокорина и Тарасова? Ответ здесь

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«Барселона» будет платить Рабьо около 10 млн евро в год и даст ему подписной бонус – 10 млн

Sports.ru12:12

Paris United: агент и мама Рабьо находится в Барселоне, Адриен не определился по поводу будущего

Eurosport.ruвчера в 16:37
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NASA сообщило Роскосмосу о решении отложить визит Рогозина в США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проинформировало Роскосмос о том, что визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США необходимо отложить, при этом новая дата визита не определена.
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Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина.
Обновлено в 16:22
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Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку

Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге

Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено в 17:04
Политика

Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран

Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
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Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт

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Хоккеист сборной США умышленно ударил по лицу российского нападающего на МЧМ

Обновлено в 16:55
Политика

Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год

Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
Обновлено в 10:54
Футбол

Марадона госпитализирован с желудочным кровотечением

Обновлено в 16:49
Гаджеты

Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone

Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Происшествия

При пожаре в саратовской пятиэтажке погиб человек

Обновлено в 14:03
Происшествия

В Польше пять человек погибли при прохождении квеста

В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Общество

Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины

Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

В Госдепе не назвали сроков вывода войск США из Сирии

По словам неназванного представители внешнеполитического ведомства, слова которого приводят в американских средства массовой информации, вывод войск США из Сирии, в силу решения, принятого президентом Дональдом Трампом в конце года, будет производиться в четкой координации с союзниками и партнерами Вашингтона.
Обновлено в 13:33
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Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией

В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено в 17:30
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Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США

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Политика

Россиянина задержали на острове Сайпан по запросу ФБР

В субботу на острове Сайпан был задержан гражданин РФ Дмитрий Макаренко. Россиянина задержали по запросу ФБР.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»

Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Общество

На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»

В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Главы генштабов России и США обсудили Сирию и борьбу с терроризмом

Глава российского генштаба Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, сообщает Минобороны России.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
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Баскетболисты ЦСКА обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА обыграли литовский «Жальгирис» в матче Евролиги. Матч завершился со счётом 80:77.
Обновлено в 15:22
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Глава миграционного управления МВД ушла в отставку

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
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Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
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Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»

Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей».
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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