Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Барселоне" удалось договориться с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо по условиям личного контракта.

Политика Политика NASA отложило визит Рогозина в США Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.

Происшествия Происшествия Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

Армия и оружие Армия и оружие Новый пистолет на замену ПМ прошел испытания Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова.

Кино Кино Скончался народный артист России Иван Бортник

Политика Политика Россиянин задержан по запросу США на острове в Тихом океане На острове Сайпан в Тихом океане арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко по запросу ФБР, сообщает газета Guampost.

Происшествия Происшествия Пираты захватили моряков у берегов Бенина В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

Хоккей Хоккей Капитан сборной России выругался в сторону трибун после матча с США

Политика Политика Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".

Политика Политика Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.

Происшествия Происшествия В Крыму расчистили дорогу в горах, где были заблокированы 300 человек Дорога на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек, расчищена, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Политика Политика В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви Вселенский Патриарх Варфоломей 5-6 января проведет в Константинопольском патриархате в Стамбуле торжественную церемонию вручения томоса об автокефалии свежесозданной Украинской православной церкви (УПЦ).

Транспорт Транспорт Шереметьево признали самым пунктуальным аэропортом мира Аэропорт Шереметьево (SVO) был признан самым пунктуальным среди крупных аэропортов мира за 2018 год.

Политика Политика Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Футбол Футбол Диего Марадона госпитализирован с внутренним кровотечением Легендарный аргентинский футболист и тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос» Диего Марадона госпитализирован с внутренним кровотечением в области живота.

Хоккей Хоккей Сборная России сыграет со Швейцарией в матче за третье место на МЧМ

Политика Политика Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Политика Политика СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.

Происшествия Происшествия В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста Пять человек погибли при прохождении квеста в закрытом помещении в городе Кошалин на северо-западе Польши.

Экономика Экономика Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.

Теннис Теннис Соболенко вышла в финал турнира в Шэньчжэне Белоруска Арина Соболенко пробилась в финал турнинра в Шэньчжене. В двух сетах она переиграла китаянку Ван Яфань.

Хоккей Хоккей Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» "Даллас Старз" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1. В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Радулов.

Хоккей Хоккей Россия проиграла США в полуфинале МЧМ по хоккею Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от сверстников из команды США в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Армия и оружие Армия и оружие Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России» Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».

Происшествия Происшествия Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу.

Происшествия Происшествия Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие В Китае показали «мать всех бомб» Китайская государственная военная корпорация NORINCO продемонстрировала фото сверхмощной авиационной бомбы, которую назвали национальной версией «матери всех бомб», пишет Global Times.

Общество Общество На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.

Гаджеты Гаджеты В Huawei наказали сотрудников за новогодние поздравления с iPhone В свою очередь сотрудники в свое оправдание сказали, что не смогли отправить поздравления в Twitter со стационарных компьютеров, поэтому они решили использовать iPhone, которые помогли обойти блокировки из-за проблем VPN.