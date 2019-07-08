Политика

Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей ТбилисиСлово и Дело 03:24

Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.
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с чего всё началось

В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина»

Сотни граждан в течение пары часов собрались перед офисом телеканала, требуя его закрытия и начала прокурорского расследования инцидента. Редакция «Рустави 2» находится на самой окраине Тбилиси, в восьми километрах от центра города.
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Телеканал
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