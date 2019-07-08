Политика
Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей ТбилисиСлово и Дело 03:24
Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.
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Политика
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