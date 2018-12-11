Политика
Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги
Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста ХашоггиREGNUM09:00
Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги. Об этом сказано в декабрьском номере журнала.
REGNUM09:00
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Политика
Людмилу Алексееву похоронят в США
Обновлено в 10:46
Политика
Путин допустил изменение закона о митингах
Президент России Владимир Путин не исключил внесение изменений в закон о митингах.
Обновлено в 10:49
Политика
Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной
Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 10:51
Политика
Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков
Украина «злоупотребляет» правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ". Как считают в министерстве, Киев использует суд в качестве инструмента для «достижения собственных политических целей».
Обновлено в 10:47
Политика
Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу
Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал "разбазариванием" государственных средств переброску российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
Обновлено в 10:45
Политика
Bild опубликовал фото выданного Путину удостоверения «Штази»
Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски).
Обновлено в 10:40
Политика
Голосование британского парламента по Brexit состоится до 21 января
Голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря.
Обновлено в 10:51
Политика
В 2018 году выявлено 4,3 млрд кибератак на российские ресурсы
Российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа, заявил на брифинге замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Обновлено в 09:19
Политика
Украинцы не хотят голосовать за Порошенко на президентских выборах
Подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за него на выборах в марте следующего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Обновлено в 10:41
Политика
Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение
Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 10:13
Политика
Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену
Бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Обновлено в 10:49
Политика
Кириенко призвал увековечить память Людмилы Алексеевой
Память правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой следует увековечить, но надо обсудить, каким именно образом это сделать.
Обновлено в 08:44
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 10:27
Политика
Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку
Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку.
Обновлено в 10:28
Политика
В Раде призвали инопланетян на «уничтожение» Крымского моста
Обновлено в 10:46