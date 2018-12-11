с чего всё началось

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги. Об этом сказано в декабрьском номере журнала.

Политика Политика Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Политика Политика Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.

Политика Политика Путин начал заседание СПЧ с минуты молчания в память об Алексеевой Заседание Совета по правам человека, которой президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле, началось с минуты молчания в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой.

Политика Политика Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу.

Политика Политика В Китае задержан бывший канадский дипломат Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.

Политика Политика Госдеп заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2» У США есть возможности ввести санкции против проекта "Северный поток-2", изучение вариантов таких действий продолжается, сообщил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

Политика Политика Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России Премьер отмечает, что Конституция России стала единственным законом страны, которые «ясно, емко, но одновременно системно и всеохватно» регулирует принципы построения государства и общества.

Политика Политика Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Политика Политика Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.

Политика Политика Львовский облсовет потребовал закрыть российское Генконсульство Депутаты Львовского областного совета во вторник поддержали обращение к президенту Украины и МИД с требованием закрыть Генконсульство РФ во Львове, передает агентство "Укринформ".

Политика Политика Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу до 21 января Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.

Политика Политика Херсонский суд оставил Вышинского под стражей Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление ареста и оставил его под стражей.

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.

Политика Политика За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак "В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.