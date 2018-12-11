Политика
Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC. Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.
Интерфакс07:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика
Путин принял участие в церемонии прощания с Алексеевой
Обновлено в 09:11
Политика
Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу
Обновлено в 08:59
Политика
Мэй рассчитывает провести голосование по Brexit до 21 января
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по соглашению по Brexit до 21 января, подтвердил журналистам во вторник официальный представитель офиса премьера.
Обновлено в 09:09
Политика
Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы
США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы.
Обновлено в 09:00
Политика
Отец Бутиной подтвердил ее планы пойти на сделку со следствием
Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин подтвердил РБК, что его дочь намерена пойти на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в работе иноагентом без регистрации.
Обновлено в 09:12
Политика
Бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 09:13
Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 08:59
Политика
Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку
Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку.
Обновлено в 09:08
Политика
Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным последнего всеукраинского опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено в 09:07
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ
В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 09:12
Политика
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Обновлено в 09:08
Политика
Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Турция начала строительство базы военного флота на Черном море
Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.
Обновлено в 09:01
Политика
Пушков заявил о «маневрировании» ПАСЕ для возвращения России
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает «маневрировать» для возвращения России в 2019 году.
Обновлено в 09:07