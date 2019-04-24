Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планетыТАСС 11:38
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Как сообщается на сайте журнала, она появилась на обложке ежегодного специального выпуска People - The Beautifull Issues 2019.
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Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 15:25
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Культура
Крестовый поход на бис: «Ринальдо» Генделя вернулся в Москву
На сцене Концертного зала имени Чайковского (КЗЧ) прозвучала опера Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», соединяющая средневековые исторические мотивы с волшебством и лирикой.
Обновлено в 09:00
Политика
В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Проблемы тугоухости обсудили на Сахалине
В детской поликлинике обсудили актуальные проблемы тугоухости.
Обновлено в 21:56
Экономика
Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы
Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26
Политика
Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье
Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов.
Обновлено в 20:32
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22
Экономика
Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату
Российским космонавтам и сотрудникам Центра подготовки космонавтов в 2019 году повысят зарплату, индексация пройдет впервые с 2014 года, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
В Чехии обнаружили почти 2,9 тысячи нелегально работающих украинцев
Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из них были гражданами Украины – почти 2,9 тысячи, сообщил журналистам пресс-секретарь Госинспекции Рихард Колибач.
Обновлено в 21:57
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57