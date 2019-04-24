Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планетыТАСС 11:38

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Как сообщается на сайте журнала, она появилась на обложке ежегодного специального выпуска People - The Beautifull Issues 2019.
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Актриса и общественный активист Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People

Эхо Москвы12:32

People назвал женщину года

РБК11:52

Журнал People назвал самую красивую женщину года

РИА Новости10:28

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Известия11:09

Американский журнал назвал самую красивую женщину года

News.ru10:48

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

ТАСС11:38

Названа самая красивая женщина планеты

Lenta.ru09:36
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Дженнифер Гарнер
Американская актриса
Американская актриса и продюсер. Наибольшую известность ей принесла роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в телесериале «Шпионка», за которую Гарнер выиграла премии «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США, а также получила четыре номинации на прайм-тайм премию «Эмми».
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