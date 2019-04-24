Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планетыТАСС вчера в 11:38
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Как сообщается на сайте журнала, она появилась на обложке ежегодного специального выпуска People - The Beautifull Issues 2019.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Госкомпания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной трассы Москва–Казань, которая станет частью федерального транспортного коридора Европа — Западный Китай.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Единоборства
Головкин прекратил сотрудничество с тренером
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин решил прекратить сотрудничество с наставником Абелем Санчесом, передает boxingscene.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 23 апреля в 03:42
Общество
«Основные клиенты — участники госзакупок»: как работают обнальщики в Екатеринбурге
Недавно в Екатеринбурге на парковке Кольцово нескольких мужчин обстреляли из травматических пистолетов.
Обновлено в 01:11
Политика
Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса
Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Гражданина России судят в США за домогательства на борту самолета
Гражданину России и США Георгию Серегину предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к спящей 19-летней пассажирке самолета, с которой он летел из Токио в Вашингтон, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 01:46
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Авто
В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe
Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Технологии
На поля Курганской области выйдут беспилотные тракторы и комбайны
Курганская область станет одним из пяти субъектов РФ, где будет проходить апробация агродроидов "Cognitive Technologies".
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье
Минздрав: россияне стали потреблять меньше алкоголя
Как сообщила сегодня глава ведомства Вероника Скворцова, за последние 8 лет потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза: с 18 до 9,3 литра на душу населения.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Наука
Биологи составили самый подробный атлас коралловых рифов
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Политика
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:42
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы
Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Магаданской области три человека погибли в ДТП
На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено вчера в 07:16