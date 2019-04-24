Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планетыТАСС вчера в 11:38
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Как сообщается на сайте журнала, она появилась на обложке ежегодного специального выпуска People - The Beautifull Issues 2019.
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"Каролина Харрикейнз" стала последним участником второго раунда полей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как одолела "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде, сообщает "Советский спорт".
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Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).
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На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире в Калининском районе Петербурга, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
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Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Политика
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Происшествия
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Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
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Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
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Головкин прекратил сотрудничество с тренером
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин решил прекратить сотрудничество с наставником Абелем Санчесом, передает boxingscene.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Стали известны цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
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Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
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Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
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Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Наталья Салеева покидает пост гендиректора ЮУ КЖСИ
После назначения последнего по пост губернатора Челябинской области Салеева перешла на работу в ЮУ КЖСИ.
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В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
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Сейсмометр SEIS, установленный на американском посадочном аппарате InSight, впервые в истории космических исследований зафиксировал землетрясение на Марсе.
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Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
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Происшествия
Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве
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Политика
Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок
Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
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