Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планетыТАСС вчера в 11:38

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Как сообщается на сайте журнала, она появилась на обложке ежегодного специального выпуска People - The Beautifull Issues 2019.
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Актриса и общественный активист Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People

Эхо Москвывчера в 12:32

People назвал женщину года

РБКвчера в 11:52

Журнал People назвал самую красивую женщину года

РИА Новостивчера в 10:28

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Известиявчера в 11:09

Американский журнал назвал самую красивую женщину года

News.ruвчера в 10:48

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

ТАССвчера в 11:38

Названа самая красивая женщина планеты

Lenta.ruвчера в 09:36
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Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу

В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:32
Наука

На Гавайях нашли на обрыве считавшийся полностью вымершим цветок

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске

Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 05:15
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства

Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Политика

Ким Чен Ын впервые приехал в Россию

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено вчера в 07:44
Религия

Православные христиане отмечают Чистый четверг

Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу

Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями

Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова

Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Не переедать на Пасху советует Минздрав

В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02
Кино

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске

Обновлено вчера в 22:40
Кино

Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»

Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 23:13
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России

Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта

Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено вчера в 06:12
Транспорт

Получение водительских прав ужесточат

Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
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Авто

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Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
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Дженнифер Гарнер
Американская актриса
Американская актриса и продюсер. Наибольшую известность ей принесла роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в телесериале «Шпионка», за которую Гарнер выиграла премии «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США, а также получила четыре номинации на прайм-тайм премию «Эмми».
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