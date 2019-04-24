Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планетыТАСС вчера в 11:38
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Как сообщается на сайте журнала, она появилась на обложке ежегодного специального выпуска People - The Beautifull Issues 2019.
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Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу
В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:32
Наука
На Гавайях нашли на обрыве считавшийся полностью вымершим цветок
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске
Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено вчера в 07:44
Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова
Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Не переедать на Пасху советует Минздрав
В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске
Обновлено вчера в 22:40
Кино
Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»
Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта
Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено вчера в 06:12
Транспорт
Получение водительских прав ужесточат
Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье
Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг
Суть спора была проста – его победителем становился тот, кто быстрее сбросит 10 кг.
Обновлено вчера в 08:50
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50