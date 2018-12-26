Футбол
Дзюба назван лучшим футболистом 2018 года в России
Дзюба назван лучшим футболистом 2018 года в РоссииРоссийская газетавчера в 03:40
Нападающий "Зенита" и российской сборной Артем Дзюба признан лучшим футболистом страны по итогам уходящего года. В голосовании, которое по традиции проводит еженедельник "Футбол", приняли участие 277 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.
Российская газетавчера в 03:40
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В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов.Еженедельник Футболвчера в 03:03
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Как Дзюба стал лучшим футболистом года и победил бойца UFC Волкова в спарринге
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