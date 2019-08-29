Экономика
Южный ФедеральныйЖурнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России
Журнал Forbes выстроил по рейтингу самые богатые российские семьи. Расчет составляли из стоимости принадлежавших семье активов - земельных участков, недвижимости и акций компаний.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbesвчера в 00:21
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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России
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