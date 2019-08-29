5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.

с чего всё началось

Журнал Forbes выстроил по рейтингу самые богатые российские семьи. Расчет составляли из стоимости принадлежавших семье активов - земельных участков, недвижимости и акций компаний.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Экономика Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Армия и оружие В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Общество Жительнице Кузбасса выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР Пенсионный фонд России по требованию прокурора Кемерово произвел перерасчет пенсии и произвел доплату в 160 тысяч рублей.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Экономика Кто содержит убыточный телеканал «Дождь» Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.

Общество Опрос: каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода Каждый пятый (20%) житель России смотрит телевизор раз в шесть месяцев, при этом чуть менее половины (43%) россиян включают его каждый день.

Политика Новое правительство Италии сформирует прежний премьер РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Игры Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной» В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».

Наука В России разработали уникальный волновой твердотельный гироскоп Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ») приступил к производству волнового твердотельного гироскопа, сопоставимого по точности и надежности работы с намного более дорогими волоконно-оптическими и лазерными аналогами.

Происшествия Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск Следователи в Тюменской области объявили в международный розыск бывшего гендиректора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод".

Экономика Forbes назвал лучшие российские банки для миллионеров Рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров по версии Forbes впервые возглавил «Альфа Private» (84,4 балла).

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Футбол Алексей Сутормин поделился ожиданиями от жеребьевки Лиги чемпионов Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдет вечером 29 августа, пишут «Известия».