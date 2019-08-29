Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйЖурнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

Журнал Forbes выстроил по рейтингу самые богатые российские семьи. Расчет составляли из стоимости принадлежавших семье активов - земельных участков, недвижимости и акций компаний.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

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Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

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Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новостивчера в 01:32

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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АвтоВАЗ сменил поставщика моторного масла

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В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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