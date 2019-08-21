Кино

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 годаЭкономика сегодня вчера в 14:25

Американское издание Forbes опубликовало список самых богатых актеров современного Голливуда. Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи». За год «Скала» заработал 89,4 миллионов долларов.
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Дуэйн Джонсон
Американский рестлер и киноактёр, известный также под псевдонимом Скала. С 1996 года по 2004 год выступал в World Wrestling Federation/Entertainment. С 2011 года вновь работает в WWE, нерегулярно выступая в основном на бренде Raw. Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF. Также является шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы 2000 года.
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Крис Хемсворт
Австралийский актёр
Австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарёк»￼￼, «Мстители: Война бесконечности»￼￼ и «Мстители: Финал», а также в фильмах «Гонка», «Хижина в лесу», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», «В сердце моря» и «Люди в чёрном: Интернэшнл».
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