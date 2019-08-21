Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 годаЭкономика сегодня вчера в 14:25
Американское издание Forbes опубликовало список самых богатых актеров современного Голливуда. Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи». За год «Скала» заработал 89,4 миллионов долларов.
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Бренд Ravon вернулся в Россию и объявил цены
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Обновлено вчера в 00:04
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В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
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Матвеев: игра с «Олимпиакосом» была равной
Игра была равной, но „Олимпиакос“ забил свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля.
Обновлено вчера в 17:35
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Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
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Экономика
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Космос
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Обновлено вчера в 10:20
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Спорт
МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что Россия будет представлена на Паралимпиаде-2020.
Обновлено в 02:10
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Наука
Ученые предложили применять борщевик в аккумуляторах
В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС предложили обратить вредный сорняк борщевик на пользу и применять его в аккумуляторах, сообщают «Известия».
Обновлено в 00:57
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Финансы
C октября ограничат выдачу потребкредитов
С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.
Обновлено вчера в 04:59
Наука
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет
Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено 20 августа в 20:16
Авто
АвтоВАЗ разработал приемника «Оки»
Согласно первоначальному замыслу отечественных конструкторов, модель должна была получить совершенно новый дизайн передней части кузова и приборной панели.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
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Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Культура
В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Обновлено вчера в 05:50