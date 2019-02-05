Хоккей
Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛРБК 13:12
Жозе Моуринью посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА. В начале встречи португальский тренер вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание. Возвращаясь обратно на трибуну, Моуринью подскользнулся на ковровой дорожке и упал.
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Происшествия
Жильцы дома на Никитском бульваре рассказали о пожаре
Обновлено в 09:33
Общество
IKEA начнет сдавать мебель в аренду
Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.
Обновлено в 10:49
Экономика
ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете
Центробанк запустил робота для того, чтобы находить в интернете нелегальные финансовые организации и проекты, у которых есть признаки финансовых пирамид.
Обновлено в 19:35
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
Обновлено в 15:33
Общество
На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 17:46
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 06:55
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд
Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
Обновлено в 14:43
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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Общество
Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками воды
Мошенники обзванивают квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время поверки счетчиков и им грозит отключение воды, после чего предлагают за плату проверить или заменить счетчики.
Обновлено в 19:53
Авто
Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.
Обновлено в 04:12
Транспорт
«Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту
В рейсе длительностью от двух до четырех часов пассажирам исключены сок и газированная вода, горячее питание будет заменено на холодное.
Обновлено в 08:49
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Три человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Канаде
В результате схода поезда с рельсов погибли три человека — инженер, проводник и проводник-стажер.
Обновлено в 20:13
Общество
Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом
Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) прокомментировал сообщения о смерти Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено в 13:30
Авто
LADA Vesta подешевела в новых комплектациях
Универсал LADA Vesta SW в начальной версии Classic с пакетом Start (вкл. кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, подогрев передних сидений, спойлер и рейлинги) подешевел на 28 тыс. рублей – до 676 900 рублей.
Обновлено в 04:41
Общество
Ozon отменил бесплатную доставку товаров
Ретейлер Ozon.ru отказался от бесплатной доставки товаров, при этом ввел подписку на доставку. Об этом говорится в сообщении ретейлера.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено в 14:46
Общество
Чечня взбунтовалась против «Яндекс.Такси»
Чеченские таксисты написали письмо республиканским властям против выхода на региональный рынок крупнейшего в России агрегатора «Яндекс.Такси», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:30
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция для владельцев гаджетов Apple
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности для владельцев гаджетов от компании Apple.
Обновлено в 10:17
Музыка
Вдова Децла рассказала о выходе посмертного клипа рэпера
Вдова Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа рэпера.
Обновлено в 18:19
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Политика
Британская делегация впервые посетит Крым
Британская делегация из 15 человек в апреле впервые посетит Крым, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Обновлено в 18:30
Общество
Вслед за лисами в московские дворы пришли зайцы
В соцсетях публикуют ролики, на которых зайцы беззаботно прыгают близ жилых домов на окраине Москвы.
Обновлено в 11:28
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено в 13:01
Культура
Умер композитор и дирижер Вячеслав Овчинников
Обновлено в 13:06