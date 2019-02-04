Хоккей

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛРБК 13:12

Жозе Моуринью посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА. В начале встречи португальский тренер вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание. Возвращаясь обратно на трибуну, Моуринью подскользнулся на ковровой дорожке и упал.
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